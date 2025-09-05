Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»

La historia de Cristina Martínez Jiménez es de las que merece ser contada. Después de un diagnóstico de cáncer colorrectal en estadío cuatro con metástasis asegura que fue desahuciada en verano de 2022 en la sanidad pública en Pontevedra. Pero ella no se rindió y buscó más posibilidades. Así llegó a Madrid, en donde tras ser operada en el Hospital de la Paz, ahora, tres años después, puede contar su periplo, convirtiéndose en todo un ejemplo de lucha por la supervivencia en cáncer.

Esta mujer, que en el mes de noviembre cumplirá 47 años, ha recibido ya 57 rondas de quimioterapia y fue operada en dos ocasiones, cuando le practicaron una colostomía. La próxima semana será intervenida por tercera vez para limpiarle el hígado, donde tiene una metástasis localizada. Tras ello espera volver a participar en la Marcha Contra el Cáncer que la AECC organiza en Pontevedra el 5 de octubre, y que el año pasado ganó en la modalidad de grupo con la asociación Tenorio Rural Bootcamp.

«Me diagnosticaron un cáncer avanzado y me dijeron que no había gran cosa que hacer y que me preparase para el final. Era cáncer colorrectal con metástasis en ovarios, peritoneo e hígado», explica en una entrevista con FARO.

El grupo con el que Cristina compitió en la marcha anual de la AECC de Pontevedra. / FdV

«Yo llevaba años notando cosas, pero mis síntomas no eran espectaculares. Como no tenía ningún factor de riesgo yo seguí adelante con la vida. Después llegó la pandemia y ahí si no tenías algo muy espectacular y aguanté, hasta que partí y no pude más. En junio de 2022 acabé en Urgencias y se descubrió todo. Tenía ya una perforación intestinal y estuve al borde de la sepsis», resume.

Ella entendió que «había que intentarlo», por lo que se fue a Madrid, donde reside una tía suya. «Al principio no sabían qué hacer muy bien conmigo, estaban tanteando. Entonces apareció una doctora que me dijo que si yo quería me operaba. Le dije que sí, y eso que había muchos riesgos. El caso es que la operación daba alguna esperanza de supervivencia a medio y largo plazo, mientras que en Pontevedra ya estaba en paliativos, porque no atrevieron», se lamenta. «Yo aceptaba mi mortalidad, pero pensaba que si alguien podía sobrevivir a esa operación esa era yo. Afortunadamente salió bien».

Vivir con un cáncer crónico

Actualmente, Cristina Martínez Jiménez vive con un cáncer crónico, «pero yo me encuentro muy bien». Prueba de ello es que su intención es participar en la VII Pontevedra en Marcha Contra el Cáncer de la AECC.

«El año pasado éramos más de 60 inscritos y este año ya somos más de 30, entre ellos cuatro pacientes oncológicas, incluida yo», informa.

«Yo me encuentro muy bien físicamente, hasta me sorprende. En varios aspectos estoy en la mejor época de mi vida», confiesa esta luchadora.

Cristina Martínez, que se dedicó profesionalmente al mundo del deporte, como instructora de crossfit (de ahí que crease en Cerdedo-Cotobade el Tenorio Rural Boootcamp), tiene una incapacidad permanente absoluta, pero sigue haciendo ejercicio físico siempre que puede. Por ello anima a participar en la marcha de la AECC: «Animo a todo el mundo a apuntarse a moverse».

La marcha de la AECC, el domingo 5 de octubre

La AECC mantiene abiertas las inscripciones para su VII Marcha Contra el Cáncer, del próximo domingo 5 de octubre (con salida de Praza de España a las 10.30 horas). Es solidaria y no competitiva y se pueden llevar mascotas. Las inscripciones son de 6 ó 10 euros para adultos (sin o con camiseta) y de 3 ó 7 para niños de 4 a 16 años. Pueden hacerse en enmarchacontraelcancer.es o en la calle Eduardo Pondal, nº 64.