Estrena Marín ofrece formación en «Técnicas de Empaquetado»
El Centro Comercial Aberto Estrela de Marín impulsa la actividad formativa «Técnicas de Empaquetado» para adquirir habilidades en la estética y presentación de productos. Es una iniciativa gratuita con demostraciones en directo y prácticas guiadas. Requiere inscripción previa a través de la página web.
