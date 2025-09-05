Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrena Marín ofrece formación en «Técnicas de Empaquetado»

El Centro Comercial Aberto Estrela de Marín impulsa la actividad formativa «Técnicas de Empaquetado» para adquirir habilidades en la estética y presentación de productos. Es una iniciativa gratuita con demostraciones en directo y prácticas guiadas. Requiere inscripción previa a través de la página web.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents