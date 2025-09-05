Entrevista | Rogelio Santos Queiruga Mariñeiro e divulgador
«A diminución da pesca é un problema mundial»
Rogelio Santos Queiruga é un mariñeiro e divulgador fortemente comprometido co secto pesqueiro. Así o amosa con orgullo nas súas redes sociais, onde as súas publicacións «chegan mensualmente a máis de dez millóns de persoas».
Rogelio Santos vai participar nos faladoiros realizados na praza de Pontevedra, encadrados no programa «Mercado con Xeito». Alí tratará diversos temas relacionados co mar.
De onde provén a súa vinculación co mar?
Dende antes de nacer, porque a miña nai acompañaba ao meu pai a levantar as nasas cando estaba embarazada. Crieime nunha familia mariñeira e comecei no mar aos 18 anos, polo que forma parte da miña vida. Naquel momento, era un traballo no que se gañaba moi ben e onde o mar estaba por explotar, repleto de peixe e marisco.
A que cre que se debe esta diminución da vida mariña?
Non responde a unha única causa. De feito, dame moita rabia cando din que é culpa do cambio climático. É certo que inflúe o aumento das temperaturas, pero hai outras razóns como a sobrepesca ou a contaminación das augas. Esta diminución da pesca e da diversidade mariña non é só un problema a nivel galego, senón mundial. Tampouco é cousa dun ano, senón o resultado de moitos anos contaminando o mar. O mesmo sucede coa recuperación: creo que estamos no camiño correcto, pero non imos ver os frutos ata dentro duns anos.
Hai mariñeiros que lle botan a culpa ás depuradoras.
Si, hai unha falta de depuración das augas industriais e fecais que van parar aos ríos e ao mar, polo que teñen moita culpa do descenso produtivo de todo o que se extrae da ría.
En canto á normativa, propoñería algunha nova medida?
Propoñería cumplila. Se o fixeramos, as cousas mellorarían moito. Se unha depuradora funciona mal, non hai que agochalo, senón solucionalo porque as augas residuais non se poden botar directamente ao mar. O mesmo con outros aspectos, polo que hai que concienciar á sociedade. Así coma a suma de pequenos xestos positivos pode mellorar o mundo, a suma dos pequennos xestos negativos pode causar estragos.
Que lle impulsou a compartir o seu día a día nas redes sociais?
Sobre todo quería abrir unha ventana ao mundo do mar para que a xente que consuma o noso peixe saiba como se pesca. Tamén para dignificar e honrar a profesión dos mariñeiros e intentar contrarrestar moitas mensaxes negativas sobre os océanos, como que consumir peixe é malo para a saúde cando é todo o contrario, un dos alimentos máis saudables. Ademáis, gústame transmitir os produtos de máxima calidade que temos na nosa terra. Non só gaño cando vendo peixe, senón que tamén gaño felicidad ao compartir estas cousas tan bonitas.
Como se pode practicar unha pesca respetuosa?
Hai que partir da base de que o mar é finito e sensible, polo que non se poden tirar residuos ao mar e hai que cumprir as normas de pesca da Xunta de Galicia e do Goberno Central. Os actos ilegais provocan un dano aos propios pescadores. É tirar pedras contra o noso tellado. Hai que pescar con sensatez e con unha boa actitude.
Os consumidores poden colaborar a mellorar a vida mariña?
Moitísimo. Cando unha persoa compra o peixe e o marisco de orixe galego, apoia unha actividade en base a criterios de sostibilidade moi elevados, contribuíndo ao coidado dos océanos, ao futuro da pesca e ao relevo xeracional.
«Gústame transmitir o que sinto polo mar»
Que conceptos lle gustaría transmitir nos faladoiros da praza de Pontevedra?Sobre todo, vou explicar que temos moitos peixes en Galicia a prezos asequibles, como a sardiña e o xurel, e que temos que aprender a comprar o peixe na súa temporada, cando é máis abundante e está máis económico. Antes o único que había para conservar os alimentos era unha artesa, pero hoxe en día hai conxeladores e neveras de uso doméstico que permiten ter previsións. Tamén compartirei recetas e ensinarei a recoñecer cando un marisco, e desmentir información falsa como que o peixe e o marisco están contaminados de microplásticos e metais pesados.Como afronta esta oportunidade?Con moita ilusión. A min gústame a xente, transmitir o que sinto polo mar e polos meus compañeiros de profesión e poñer en valor os nosos produtos. Ademáis, xa estiven no mercado de abastos de Pontevedra falando cos peixeiros e coas peixeiras e me recibiron moi hospitalariamente. Moitos xa me coñecían das redes sociais e vin que hai un produto excelente. É un lugar que emana vida e temos que intentar incorporalo ao noso día a día, indo diariamente á praza, aínda que non vaiamos a comprar, porque é a maneira na que podemos estar en contacto cos mariñeiros de toda a costa galega. Estou moi contento de que a xente me poida coñecer e preguntar.
