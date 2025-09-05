El Concello cifra la cobertura del saneamiento del rural en el 95%

La cobertura en el saneamiento en los núcleos rurales de Pontevedra se sitúa alrededor del 95%, según informó ayer el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que ayer dio cuenta de la Xunta de Goberno Local (XGL), en donde se aprobaron nuevos proyectos que permitirán avances importantes en este sentido.

Uno de ellos es el de Verducido (Fase 2), con un presupuesto de 1.527.000 euros, lo que permitirá conectar 67 viviendas de los núcleos de Bordel y parte del Gabeán. Esta actuación da continuidad a la primera fase, que ya conectó unas 100 viviendas.

Queda pendiente una tercera fase (2B) para dar servicio a las 109 viviendas restantes. Se da la circunstancia de que esta fase se encuentra actualmente bloqueada por la negativa de un particular a autorizar el paso de la canalización por una finca de su propiedad.

El alcalde informó de que se están estudiando todas las vías legales para solucionar el problema, sin recurrir a la expropiación, a través de una figura legal conocida como «servidumbre de acueducto».

Depuradora ecológica

Asimismo, el alcalde destacó el proyecto singular previsto para el núcleo de Fragoso, en Santo Andrés de Xeve, en donde se construirá una depuradora ecológica, que emplea plantas y otros sistemas naturales para la depuración natural de las aguas residuales. Será posible gracias a un acuerdo con la Comunidade de Montes, que cedió los terrenos necesarios. Actualmente, se está trabajando en la ampliación del camino de acceso para poder ejecutar la obra.

Finalmente, Lores señaló que solo quedan pendientes de poner en funcionamiento dos bombeos en las parroquias de Santo Andrés de Xeve, en la zona de Filgueira, (para 18 viviendas) y en Cerponzóns (para otras 18 viviendas), que están a la espera de la conexión eléctrica por parte de la compañía suministradora.