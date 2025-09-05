Comienzan a reintegrar las entradas del interrumpido recital de Juan Luis Guerra

El pasado 19 de julio, el cantante dominicano Juan Luis Guerra actuaba en Sanxenxo, o esa era la intención, ya que los asistentes tan solo pudieron disfrutar poco más de media hora de la única cita del artista en Galicia perteneciente al «Juan Luis Guerra 4.40 Tour España 2025» debido a las fuertes lluvias.

Tras días de incertidumbre y la decepción de los asistentes, finalmente la productora SFX Events comunicó al público la decisión de proceder a la devolución del importe de las entradas adquiridas, mediante un correo eléctrónico, por lo que al final el espectáculo no iba a ser reprogramado, tal y como esperaban varios fanáticos.

El reintegro de las entradas ha llegado finalmente, mes y medio después. La productora anunció ayer en redes sociales la devolución del importe de la entrada del concierto, gastos aparte. El reembolso se efectúa a través del mismo medio de pago utilizado en la compra. La suspensión del recital a los 40 minutos de su inicio dejó al público con las ganas de disfrutar de la mayoría del espectáculo del cantante dominicano, y generó una batería de quejas para reclamar la devolución del dinero. Se vendieron alrededor de 15.000 localidades.

La organización había preparado un gran escenario de 45 metros de ancho y 28 de alto. Al arranque de la actuación, ya caían algunas gotas, pero nada que impidiese que el público disfrutase del espectáculo y cantase a pleno pulmón las canciones que le dio tiempo a interpretar al cantante. Sin embargo, el empeoramiento de la climatología forzó a la productora a tomar la «difícil pero necesaria decisión» de cancelar el concierto. Además, la organización agradeció a los organismos implicados su colaboración en el proceso.