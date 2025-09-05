Campelo pone fecha a la Festa da Ameixa: será del 26 al 28 de septiembre

Poio ya tiene fechas para la celebración de la edición número 37 de la Festa da Ameixa de Campelo. Será entre el 26 y 28 de septiembre, «después de confirmar con el sector la mejor fecha para poner en valor y promocionar un producto que es señal de identidad del municipio y de la ría», según informa el Concello. De este modo se adelante un mes con respecto al pasado año, cuando la mortandad del marisco en la ría obligó a aplazar la cita hasta finales de octubre.

Como aperitivo de la fiesta, en colaboración con la Asociación de Mulleres Arela, se convoca una nueva edición del concurso de fotografía para poner en valor este evento gastronómico, las labores tradicionales del mar y sus gentes y la sostenibilidad del sector.

Las personas interesadas en participar pueden enviar sus trabajos hasta el 24 de septiembre a la dirección electrónica gaiaanimacion96@gmail.com. Deberán ir acompañadas de título en el cuerpo del texto y un documento adjunto donde figurará el mismo lema, nombre y apellidos del autor, DNI, dirección y teléfono de contacto, así como una declaración jurada en la que se refleje su autoría de la obra.

Podrán ser fotos en blanco y negro o color, brillo o mate, en formato JPG o PNG y el espacio de color sRGB. y no se aceptarán fotografías que hayan sido manipuladas por ordenador. Cada participante presentará un máximo de dos obras.

El jurado encargado de valorar los trabajos presentados estará compuesto por una persona en representación de la Concejalía de Cultura, una representante de la Asociación de Mulleres Arela y una integrante de la empresa de gestión sociocultural Gaia Animación. Se valorarán la creatividad, el vigor del mensaje gráfico, la idoneidad del trabajo y su sintonía con el espíritu de la Festa da Ameixa. Se establece un primer premio consistente en un bono en material fotográfico valorado en 300 euros, un segundo premio valorado en 200 euros y un tercero valorado en 100 euros.