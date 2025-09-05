La Bienal llega hoy a la capilla de A Lanzada con un espectáculo de danza
REDACCIÓN
Pontevedra
El ciclo de Artes Vivas de la Bienal de Pontevedra llega hoy a Sanxenxo con el estreno de un espectáculo de danza de Nuria Sotelo y Luz Arcas, con la colaboración de Quique Peón y Xabier Erkizia, que presentan su pieza ‘Fóra de sí’ a las 21.00 horas en la capilla de A Lanzada con entrada libre hasta completar aforo.
Comisariado por Iñaki Martínez Antelo, el ciclo de Artes Vivas de la Bienal de Pontevedra tiene su base en la ciudad pero se expande por diferentes puntos de la provincia.
