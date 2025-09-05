Arranca el Campeonato de Mus de San Roque
La Asociación de Vecinos de San Roque celebra el XXV Campeonato de Mus que lleva su nombre y que se celebra en el local social de la entidad cada año. En esta ocasión son 32 las parejas participantes que optarán al premio en un torneo que se extenderá todo el mes de septiembre. Será el día 30 cuando se celebre la entrega de trofeos a las parejas ganadoras.
