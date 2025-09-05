La AECC ofrece ayuda a domicilio para pacientes con cuidados especiales

Cuando a una persona se le diagnostica cáncer, el impacto no se limita únicamente a su salud física. Su vida entera puede verse alterada: desde las relaciones familiares y sociales, hasta la situación económica, el tiempo de ocio o la capacidad para afrontar las tareas cotidianas. Consciente de esta realidad, la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Pontevedra pone en marcha un nuevo servicio gratuito de ayuda a domicilio dirigido a personas con cáncer que precisen cuidados especiales en su entorno habitual.

Esta iniciativa nace con el objetivo de cubrir necesidades básicas que pueden surgir durante el proceso oncológico, especialmente en aquellos casos donde la enfermedad afecta significativamente a la autonomía o cuando el entorno familiar presenta dificultades para asumir los cuidados diarios.

El nuevo servicio busca proporcionar una atención personalizada y cercana, con el fin de mejorar la calidad de vida tanto de las personas diagnosticadas como de sus familias o cuidadores en la provincia de Pontevedra, promover el autocuidado del paciente como parte del proceso terapéutico y brindar una atención personal en diversas tareas como higiene personal, vestido, alimentación o movilidad.

El acceso al servicio se realiza a través de una valoración previa por parte del equipo de trabajadoras sociales de la asociación, quienes estudiarán cada caso de forma individualizada para determinar el tipo y el nivel de ayuda más adecuado. Esta evaluación permitirá adaptar los recursos disponibles a las circunstancias específicas de cada paciente y su entorno familiar. “Sabemos que el proceso oncológico no solo impacta a nivel físico y emocional, sino también en el día a día de las personas afectadas. Este servicio nace con la vocación de ser una herramienta útil, flexible y humana para apoyar a quienes más lo necesitan”, señalan desde la entidad.

Las personas interesadas en este nuevo recurso pueden obtener más información a través del teléfono gratuito 900 100 036, disponible las 24 horas del día, o bien contactando por correo electrónico en la dirección pontevedra@contraelcancer.es.

La iniciativa forma parte del trabajo continuo de la Asociación por ampliar y consolidar una red de apoyo integral en la provincia, sumándose a las numerosas prestaciones que la entidad ofrece para todo paciente o familiar que lo necesite y reforzando así el compromiso de la Asociación Española Contra el Cáncer con una atención integral a las personas con cáncer, no solo desde el punto de vista médico o psicológico, sino también en el acompañamiento diario y social que muchas veces resulta imprescindible.