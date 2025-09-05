75 años de editorial Galaxia en una muestra

El Café Moderno ofrecerá el espacio para acoger la exposición «Crear porvir. Editorial Galaxia (1950-2025). Su inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 10 a las 19.00 horas permitiendo la entrada libre hasta completar aforo. La muestra, que hace un recorrido por los 75 años de la editorial, estará disponible hasta el 11 de octubre.