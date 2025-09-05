75 años de editorial Galaxia en una muestra
El Café Moderno ofrecerá el espacio para acoger la exposición «Crear porvir. Editorial Galaxia (1950-2025). Su inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 10 a las 19.00 horas permitiendo la entrada libre hasta completar aforo. La muestra, que hace un recorrido por los 75 años de la editorial, estará disponible hasta el 11 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- Una afición por fascículos
- En galego, na vida e tamén na eternidade
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua