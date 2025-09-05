Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

75 años de editorial Galaxia en una muestra

El Café Moderno ofrecerá el espacio para acoger la exposición «Crear porvir. Editorial Galaxia (1950-2025). Su inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 10 a las 19.00 horas permitiendo la entrada libre hasta completar aforo. La muestra, que hace un recorrido por los 75 años de la editorial, estará disponible hasta el 11 de octubre.

