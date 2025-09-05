La Feira Franca no es una fiesta cualquiera en Pontevedra. Considerada como la última ilusión del verano, ha sido durante años la excusa para juntarse y celebrar, frente a la dura vuelta al trabajo. Y qué decir de quienes, aún siendo estudiantes, alargaban los días y noches de ocio entre amigos, además disfrazados. Pues bien, como le ocurre a las peñas taurinas, hay grupos de amigos fieles a la Feira Franca. Tanto, que no se pierden ni una, pase lo que pase. Y ese pase lo que pase incluye: el paso de los años, los cambios de ciudad (no es raro conocer a quienes se guardan un par de días de vacaciones en septiembre para una «escapada» rápida a casa), la llegada de los niños... Pero, la comilona medieval es sagrada.

Los hosteleros sacan la loza y arreglos de la Edad Media. | Gustavo Santos

«Llevamos más de 25 años comiendo juntos en la Feira Franca. Es cierto que el grupo cambia porque cuando empezamos todos estábamos en el instituto, pero los de siempre somos los mismos. Lo único que si cuando teníamos 16 o 17 años nos juntábamos treinta ahora lo haremos nueve u once» , cuenta Luis, que recién estrenados sus cuarenta años esta semana buscaba su disfraz de este año con la misma ilusión que en aquellas primeras ferias.

«Siempre alquilo algo porque es más cómodo que hacértelo. Además, me gusta ir cambiando. Ya he ido de pobre, de clérigo, de monje y de mil cosas más. Este año toca de caballero», recuerda mientras se ríe porque su imaginación, que no para, no le deja vestirse sin aportar más contenido al personaje. Es por eso que es conocido entre sus amigos por los detalles. Como cuando se pone los coloretes en las mejillas cuando va de fraile y carga con su jarra de barro a la que nunca falta vino.

Tres «mini peregrinos» italianos ven alucinados que en su camino, viajaron en el tiempo. | Gustavo Santos

Más allá de la recreación del «fraile Tuck» y otros personajes de la historia y el cine, lo importante para Luis, y lo que de verdad hace que no pase ni un año sin organizarse con sus amigos para comer en Feira Franca, es que se ha convertido en un fin de semana especial en sus vidas del que guardan recuerdos divertidos y momentos muy especiales. Como cuando había que reservar varias mesas porque todos no cabían, cuando uno de ellos se enamoró la tarde del sábado o la llegada de los primeros niños, que cubren los puestos de los que ya no siguen con esta bonita tradición. Más cientos de historias surgidas de la camaradería y el vino en una ciudad que se transforma y que siempre les van a acompañar.

La magia inicia con As Meigas

Este vínculo con la Feira Franca es, además de por diversión, una cuestión emocional para muchos pontevedreses. Calles y plazas se visten de medievo y los hosteleros sacan la loza acorde, bancos y mesas de madera a la calle. «A mediodía tenemos un ambiente muy familiar y la noche deriva hacia la fiesta. Ofrecemos un menú completo con platos propios de la Feira Franca a base de ensaladas, tablas de patés y queso y empanadas. Y carrillera o bacalao a la gallega. Acondicionamos las mesas a la Edad Media, en la parte exterior el menaje es todo barro y mesas y sillas alquiladas para la ocasión», explica el dueño de la Creperie Cre-Cotte, Raúl Faciola.

Hoy arranca la fiesta y lo hace de una manera muy especial porque se va a nutrir de dos personajes icónicos en cualquier historia ambientada en la larga, oscura y enigmática época que comprende la Edad Media, donde reyes tiranos, caballeros y templarios, se mezclaban con alquimistas, brujas y seres mitológicos a lo largo de diez siglos, en una u otra medida.

El primero de estos personajes icónicos es la figura del pregonero. A partir de las 19.00 horas de hoy, varios pregoneros montados a caballo recorrerán el casco histórico para anunciar el arranque de la fiesta y meter a la ciudad de lleno en un viaje hacia atrás en el tiempo. Después, con la llegada de la noche será el momento del espectáculo inaugural con el que se invitará a todo el mundo a participar de la experiencia medieval en su XXIV edición. El espectáculo corre a cargo de la agrupación As Meigas, de la compañía Pablo Méndez Performance. Y con él, las brujas tomarán la Praza da Ferrería para seducir a los presentes con otra de las figuras centrales de cientos de historias escritas inspiradas en este momento clave del pasado.

Hospital de campaña, tres ambulancias y una UVI

Mientras la gente se divierte, desplegados en diferentes puntos de la ciudad se instalarán puntos de atención sanitaria, así como de seguridad ciudadana. Concretamente se va a colocar un puesto médico avanzado en el Teatro Principal y un hospital de campaña. Habrá tres unidades de ambulancias medicalizadas y una UVI móvil (Praza Valentín García Escudero, Bastida-Michelena y Alameda). Para garantizar la seguridad, además del despliegue de agentes de Policía Nacional y Policía Local, habrá un puesto fijo de Protección Civil en la Praza de Ourense, donde se situará un «Punto Violeta».

Los Bomberos de Pontevedra se repartirán entre el parque y el puesto de Valentín García Escudero. Además del plan especial de seguridad habrá otro de circulación con zonas prohibidas para el estacionamiento de vehículos desde hoy por la noche. Se trata de: Santa Clara, Plaza de Toros, zona de la ría y calles Riestra y Aduana. Y se cerrarán al tráfico las áreas habituales en el centro, a partir de las 10.00 horas de mañana.