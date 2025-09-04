La vigilancia "secreta" del litoral por el patrullero Tabarca

Cuando se habla del patrullero "Tabarca", los marinenses saben muy bien de qué se trata pues es uno de los buques de la Armada con base en la Escuela Naval Militar desde hace años, y un símbolo de Marín. Lo que nadie sabía es que durante una semana del mes de agosto, el "Tabarca" llevó a cabo varias misiones de vigilancia de los espacios de soberanía e interés nacional en el litoral de las Rías Baixas.

Entre los días 26 y 31 de agosto, el buque realizó la vigilancia de zonas de protección pesquera del Parque Natural Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas (Ons, Cíes y Sálvora). Además de otras áreas de interés, como las incluidas en la "Red Natura 2000".

Junto a ello, a la tripulación del conocido patrullero se le encomendó la misión de vigilar el patrimonio arqueológico subacuático de la zona. Lo que, desde la Armada señalan que contribuyó a "fortalecer el conocimiento del entorno marítimo (CEM)" en las costas pontevedresas y hasta las aguas fronterizas con Portugal.

Operaciones como las llevadas a cabo en agosto están destinadas a mantener la presencia de los buques de la Armada como medida disuasoria ante posibles actos ilegales, además de vigilar áreas sensibles que el Estado quiere salvaguardar por diversos motivos. El ministerio de Defensa lo explica así: "Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis".

Asimismo, el buque desarrolló diferentes ejercicios operativos internos, con el objetivo de mejorar su adiestramiento en: navegación, maniobra, energía y propulsión o seguridad interior, entre otras cosas.