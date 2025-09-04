Urgencia en Vilaboa por recuperar el agua potable ante el inminente inicio del curso escolar

El robo en la potabilizadora de Vilaboa, ocurrido en la madrugada del miércoles y que ha dejado sin agua potable a más de 300 vecinos, ya está en manos de la Guardia Civil, después de que la comunidad de la Traída de Aguas haya formalizado la denuncia este jueves.

El colectivo se ha puesto manos a la obra para tratar de reparar los cuantiosos daños en la planta, donde los ladrones se llevaron todo el equipo de potabilización imprescindible para suministrar agua con garantías para el consumo a un total de 104 viviendas y 320 personas, según informó el Concello, que recomienda a la población afectada que se abstenga de consumir el agua de la traída. Son los vecinos de O Toural, Casanova, Cabadachán, Cruceiro, Cañoteira, Outeiro do Gato y O Picho.

La urgencia es máxima ya que entre los afectados están dos colegios, el CEIP O Toural y la Escuela Infantil Galiña Azul, donde el inicio del curso es inminente. Se teme que algún niño beba directamente del grifo un agua que no está tratada. Además, el problema afecta a la Casa do Concello, el Centro de Salud, el cementerio, la oficina de Correos y Protección Civil.

Tanto el alcalde, César Poza, como la presidenta de la comunidad de aguas, Montse Martínez, han advertido del riesgo que supone la situación actual, ya que hay agua en los grifos, pero no es apta para el consumo. "Para los ladrones quizás no suponga nada pero para nosotros es una situación muy grave, al no poder potabilizar el agua y si hay alguna intoxicación hay responsabilidades", dice Martínez, mientras que Poza acusa a los autores de "poner en riesgo la salud humana".

Ya se ha cambiado la cerradura de la nave, pero los daños superan los 5.000 euros, ya que los ladrones causaron varios desperfectos y se llevaron las placas solares que suministran electricidad a la nave. Además, existe un protocolo de actuación con Augas de Galicia, con analíticas y otros trámites, que deben realizarse con urgencia para resolver el problema en pocos días.

Todo ocurrió sobre la 1.30 horas del miércoles. La entrada fue forzada y desaparecieron los paneles solares que proporcionaban la energía para el correcto funcionamiento del equipo de cloración. También fueron sustraídas las baterías y los complementos reactivos necesarios.

La Traída de Aguas de Vilaboa se abastece de siete manantiales y fue fundada por un grupo de vecinos en 1951.