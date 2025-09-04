Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada

Los cadáveres de tres caballos, dos adultos y un cría, permanecen desde la madrugada de este jueves en el arcén de la variante de Marín, después morir en un accidente de tráfico. Los animales han sido señalizados con conos para advertir a los conductores que circulan por este vial entre Lourizán (Pontevedra) y Ardán (Marín), a la altura del kilómetro 5, aproximadamente.

Los caballos fallecieron en un accidente de tráfico en el que estuvieron involucrados dos vehículos, cuyos conductores salieron ilesos.

Según el 112, sobre las 5.50 horas se recibió la llamada de una mujer en la que se informaba que tanto su coche como el que iba delante habían chocado con los caballos, que deambulaban por la calzada. Los animales murieron pero milagrosamente los dos ocupantes de los vehículos no presentaban heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

El 112 informó de los hechos a la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Marín.