Transición Ecológica confirma su permiso para el vertido del dragado del río Lérez

El Ministerio para la Transición Ecológica confirmó ayer oficialmente la autorización para el depósito en el entorno de la isla de Sálvora, ante la ría de Arousa, del material que proceda del dragado del río Lérez. Explicó que las direcciones generales de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la Costa y el Mar, «han valorado favorablemente las propuestas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) y solicitado conjuntamente por Puertos del Estado y Portos de Galicia»- Recuerda que ese «estudio ha identificado dos nuevas zonas de vertido que darán servicio a tres puertos de interés general y a 43 puertos autonómicos de la costa gallega. En los próximos diez años se prevé el vertido de 1.678.308 metros cúbicos de material, procedente en su mayor parte de la ría de Arousa. Hasta ahora, los vertidos se realizaban en la zona denominada E8, cuya idoneidad estaba siendo revisada debido a su proximidad a la isla de Sálvora, incluida en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.».

Pese a que las dos ahora autorizadas forman parte de la Red Natura 2000, el ministerio «considera que el vertido de materiales dragados en las dos nuevas áreas propuestas, denominadas Zona B y Zona D, no supondrá afección a los espacios de la Red Natura 2000 ni a la biodiversidad marina. La Zona B se ubica frente a la comarca del Salnés y puede dar servicio a los puertos de la ría de Vilagarcía y algunos de la ría de Pontevedra (entre ellos el Lérez). La Zona D se sitúa frente a la boca de la ría de Vigo y puede atender a los puertos de esta ría y a parte de los de Pontevedra. El uso de ambas zonas se considera preferente al de la zona E8», que dejó de utilizarse en 2021 y desde entonces no había alternativa.

Tal y como ya informó FARO, Transición Ecológica establece condiciones previas y « medidas específicas», entre ellas, que «todos los proyectos que busquen realizar vertidos en estos puntos deberán de ser evaluados previamente por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina como órgano gestor del espacio protegido. Además, se incluyen planes de vigilancia ambiental para controlar la evolución de los parámetros durante y después de cada vertido; limitaciones operativas que obligan a realizar las maniobras exclusivamente dentro de las zonas designadas, y restricciones de velocidad de las embarcaciones para reducir el riesgo de colisión con cetáceos y aves marinas. Se contemplan también controles periódicos para detectar y corregir posibles incidencias; medidas destinadas a evitar la propagación de especies exóticas invasoras, y un seguimiento específico de las aves objeto de conservación».

Además, «cada uno de los proyectos será evaluado de forma independiente, debiendo ser autorizado por la Administración marítima. Esta autorización incluye, por parte de este Ministerio, la emisión de forma preceptiva de informe de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación marina noratlántica, así como informe de afección a Red Natura 2000, sin perjuicio de otros informes o autorizaciones que puedan ser necesarios».