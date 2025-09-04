Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de poesía de la Diputación provincial

La Diputación de Pontevedra pone en marcha un taller de poesía enmarcado en el programa Mulleres de Palabra(s) del Ateneo Provincial pola Igualdade. Serán cuatro sesiones, entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 19.30 a 21.30 horas. Las 20 plazas se pueden solicitar en participa.igualdade@depo.es.

