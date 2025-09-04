Son Verán leva a Carlos Núñez ao Mosteiro
A Deputación de Pontevedra leva o domingo 7 de setembro o novo programa provincial Son Verán a Poio cun concerto de Carlos Núñez. A actuación é na Praza do Mosteiro de San Xoán a partir das 20:30 horas no marco desta nova iniciativa provincial, un ciclo de 13 concertos entre os meses de agosto a outubro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pontevedra, el municipio de las mil piscinas
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- En galego, na vida e tamén na eternidade