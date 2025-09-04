Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Son Verán leva a Carlos Núñez ao Mosteiro

A Deputación de Pontevedra leva o domingo 7 de setembro o novo programa provincial Son Verán a Poio cun concerto de Carlos Núñez. A actuación é na Praza do Mosteiro de San Xoán a partir das 20:30 horas no marco desta nova iniciativa provincial, un ciclo de 13 concertos entre os meses de agosto a outubro.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents