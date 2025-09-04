Sanxenxo presenta una novela de Reka Refojos

El Concello de Sanxenxo acogerá el próximo sábado a las 19.00 horas la presentación de la novela ‘Rula’, escrita por Reka Refojos y ambientada en Sanxenxo, en concreto en la zona de A Barrosa. El escritor nacido en Cangas contó con la colaboración de Tere Cereijo del Río.