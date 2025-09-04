Sanxenxo acoge el domingo dos campeonatos gallegos de ciclismo

Vilalonga acoge el domingo 7 de septiembre el Campeonato de Galicia de Ciclismo Femenino y Cadete Masculino. La prueba fue presentada esta semana en la Praza Pública por el concejal de Deportes, Marcos Guisasola; el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz; la directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda, así como los concejales Yago Torres y Paz Lago.

La prueba femenina está previsto que dé comienzo a las 10 horas con un total de 48,6 kilómetros y que termine a las 11,20, pasando por Portonovo y Aios. En el caso de la masculina arrancará a las 12 horas y concluirá a las 13:14 horas. Está previsto que participen 180 ciclistas en ambas categorías. Las inscripciones se cerrarán el miércoles a las 23:59 horas.