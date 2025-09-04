A Roda actuará en las fiestas de Aguasantas
La parroquia de Aguasantas, en Cerdedo-Cotobade, celebra los días 7 y 8 las fiestas en honor a Nosa Señora, patrona del municipio, en las que actuará el grupo A Roda, el lunes a las 22.00 horas. Las celebraciones se iniciarán el 7 de septiembre con un pasarrúas a cargo de la Banda de Música Unión Musical de Tenorio y a las 11.45 horas será la Misa Cantada por el coro Agua Viva de Aguasantas sucesiva de procesión.
