Récord de candidaturas en los premios a la juventud

La Diputación de Pontevedra ha registrado este año el mayor número de trabajos candidatos para participar en sus Premios Provinciais á Xuventude, con un total de 111 solicitudes que optan a la novena edición, en la que se repartirá un total de 36.000 euros entre las mejores iniciativas impulsadas por los jóvenes de la provincia de Pontevedra, con el objetivo de promover su talento y su potencial.

Este es el segundo año consecutivo que la institución provincial bate su récord histórico de participación en los premios, superando así las cien propuestas presentadas el pasado año.

De las doce categorías existentes, los principales incrementos se registraron en las clasificaciones de «traballo literario breve» y «banda deseñada». En la primera, se recibieron 36 obras, un 44% más que en 2024, mientras que en la categoría de cómic, el aumento fue del 100%, pasando de las siete obras presentadas el pasado año a catorce en esta edición. De esta forma, se mantiene la tendencia observada en los últimos años, que ha llevado a la institución provincial a diseñar acciones complementarias como los encuentros de Pontevedra Literaria, la publicación de «Xuventude en Palabras» y la exposición pública de todas las obras ganadoras de la categoría.