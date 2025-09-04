El PP exige renovar el Plan de Emergencias, de 2007
C. V.
Pontevedra
El PP local exige un nuevo Plan de Emergencias Municipal (PEMU) tras lo que consideran «un nuevo incumplimiento plenario del BNG desde 2017». La concejala popular Pepa Pardo afirma que «el vigente es de 2007 y se necesita adaptarlo al nuevo mapa urbanístico para dar un respuesta rápida y eficaz». Y señala que «el incendio de Riestra o el apagón muestran las carencias de seguridad».
