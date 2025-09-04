Poio rozó una ocupación hotelera del 92% en agosto y afronta este mes con «muy buenas previsiones»

El sector turístico de Poio rozó el 92% de ocupación en agosto. Según los datos de la concejala de Turismo, Rocío Cochón fue de un 91,8% de media. La edil resalta que el balance de los dos últimos meses «más las previsiones para los próximos confirman la consolidación de Poio como un destino referente y con personalidad propia en las Rías Baixas».

Cochón felicitó a empresarios y trabajadores «por el gran trabajo realizado, también en los meses anteriores, que hicieron posible que más visitantes que nunca disfrutaran del verano en Poio, con más de 9 de cada 10 plazas de alojamiento ocupadas en este mes, a pesar de algunas cancelaciones a causa del tiempo en la última semana».

Por otra parte, las oficinas municipales de información turística atendieron a casi 2.500 visitantes de más de 20 nacionalidades a lo largo del mes, datos a los que contribuyó la ubicación temporal de la oficina de turismo de Combarro en la Praza da Chousa durante la celebración de la Festa do Mar, entre los días 28 y 31 de agosto, «un éxito, especialmente considerando que la meteorología no acompañó», y que Cochón quiso agradecer personalmente a los informadores «que hicieron un gran esfuerzo y un fenomenal trabajo».

La edil destacó el crecimiento del turismo familiar, nacional e internacional, y el interés cada vez mayor por el turismo activo y sostenible. Además, subrayó las «excelentes previsiones» trasladadas por el sector de cara a las primeras semanas de septiembre, especialmente con la salida de la 16 etapa de La Vuelta, el próximo martes.

Cochón destacó nuevamente la «pujanza del turismo náutico, con casi 100 tránsitos y un 95% de ocupación de los amarres en el Puerto Deportivo de Combarro, así como el empuje de las variantes xacobeas, con 1.500 peregrinos de los cinco continentes que sellaron sus credenciales en el Concello y el Monasterio».

La responsable de Turismo subrayó que los «extraordinarios datos de julio y agosto, unidos a las buenas previsiones para los próximos meses, son la base ideal sobre la que seguir impulsando la desestacionalización, la internacionalización y la diversificación». Así, recordó que el gobierno local ya tiene previstas diversas actividades «que permitirán a los visitantes seguir descubriendo un destino de calidad con gastronomía, naturaleza, deporte, cultura, patrimonio y mucho más los 365 días del año».