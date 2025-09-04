El plan de destapar Os Gafos en Campolongo reorganiza el tráfico y elimina aparcamientos

El proyecto municipal de renaturalización del río de Os Gafos para destapar su cauce en Campolongo no solo supondrá un vuelco en el aspecto actual del parque central del barrio, sino que tendrá «efectos colaterales» en la circulación por el barrio. Según la documentación que desde ayer se puede consultar en la licitación de las obras, por 4,6 millones de euros, varias calles experimentarán cambios muy notables. De entrada, se suprimirá la conexión entre Alcalde Hevia e Iglesias Vilarelle, por lo que la primera tendrá doble sentido en todo su recorrido, para poder acceder a María Victoria Moreno. Por su parte, Taboada Nieto, ahora con dos carriles, pasará a tener uno solo de entrada a Iglesias Vilarelle.

Así se detalla en el plan de trafico, que explica que «el proyecto propone una reestructuración del tráfico que permita dar continuidad al espacio fluvial abierto y aumentar en un total de 585 metros cuadrados las zonas peatonales y verdes. Se conservan 448 m2 con tráfico muy reducido únicamente de residentes para el acceso al garaje existente del edificio residencial en la Rua Iglesia Vilarelle».

Añade que «la Rua Alcalde Hevia pasa a convertirse a doble sentido con una sección vial total de 5,50 metros. A lo largo de toda la calle afectada se mantiene un ancho mínimo de tres metros de acera. En cuanto a plazas de aparcamiento, la operación obliga a eliminar 14 plazas entre las calles Antonio Taboada Nieto, Alcalde Hevia e Iglesia Vilarelle».

En lo que se refiere al tránsito peatonal, «los itinerarios principales (no permeables) se proyectan de manera estratégica para no ocasionar un exceso de pavimentación dura: se generan dos recorridos paralelos al cauce, a ambas márgenes, que resuelven la conexión entre las calles Alcalde Hevia y General Rubín como alternativa al antiguo Paseo Valle Inclán. Estos itinerarios se conectan transversalmente en tres puntos de cruce del cauce a través de pasarelas peatonales, una de ellas concebida como una plataforma-plaza estancial de 12 metros de anchura, y se les da continuidad hacia el norte».

La pasarela, de tres metros de ancho y 12 de largo «soluciona a nivel peatonal la conexión en la parte oriental del parque, entre la calle Antonio Taboada Nieto e Iglesias Vilarelle», mientras que la 2 será un «conector peatonal de tres metros de ancho entre el extremo occidental del parque y la calle Iglesias Vilarelle, marcando la transición entre el cauce de muro perpiaño y la llanura de talud natural».

La pasarela 3 estará «ubicada en los principales accesos de tres centros escolares, se concibe como una gran plataforma de 132 m2 apoyada en muros de carga a ambos lados del canal, que conecta dos espacios estanciales de 68 m2 y 243 m2 respectivamente, en los que se incorpora mobiliario y arbolado, de modo que puedan funcionar como un gran nodo de congregación de peatones en los momentos puntuales de entrada y salida escolar.

Se añade una «pasarela 4, en contacto con la calle General Rubín, como una ampliación del espacio estancial de la acera que facilita el movimiento y cruce de los peatones hacia ambas márgenes; y un ‘balcón’ hacia el río desde el que poder contemplar una perspectiva arbolada»».

Reutilizar la madera talada

En cuanto al arbolado, se subraya que «el objetivo ha sido mantener en la medida de lo posible el mayor número de árboles existentes y se ha procurado adaptar los nuevos trazados y zonas estanciales para eliminar el menor número posible de árboles». Aún así, habrá talas. Se añade que «se mantienen todos los árboles que están dentro de las categorías 1 y 2 a excepción de aquellos que interceden con el trazado del cauce y aquellos que perjudican el crecimiento de árboles existentes adyacentes. Aunque algunos de los ejemplares valorados en categoría 2 no tienen un gran valor ecológico y muestran signos de envejecimiento, se ha considerado mantenerlos por los beneficios que aportan (regulación de temperatura, sombras, etc.) y el ahorro de costes de extracción y nueva instalación».

Por su parte se eliminarán «los ejemplares considerados en la categoría 3: con problemas fitosanitarios y pudriciones de madera», junto a aquellos árboles ubicados en el trazado del nuevo cauce y que serán un obstáculo además de perjudicar las obras, y algunos ejemplares que por su especie y ubicación no encajan en el proyecto». La madera será reutilizada en el proyecto: en la zona estancial natural se colocarán piezas de 3,4 y 5 metros de los troncos y las ramas se repartirán por las zonas arbustivas de los taludes del río de modo que actúen como refugio para invertebrados.