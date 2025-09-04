La nueva unidad pastoral Pontevedra Norte absorbe a San Salvador de Poio

La primera de las tres unidades pastorales creadas por el Arzobispado de Santiago de Compostela, al que pertenecen las parroquias de Pontevedra, la que lleva el nombre de Pontevedra Norte, fue presentada ayer miércoles en la iglesia del Monasterio de Lérez. En el acto, en el que se expuso a los feligreses y colaboradores el funcionamiento de esta nueva unidad, participó el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández.

Esta organización pastoral supondrá se ha puesto en marcha este mes de septiembre y la Pontevedra Norte está compuesta por las parroquias de Santa María la Mayor, San Bartolomé, Divino Salvador de Lérez, Buen Pastor de Monte Porreiro, Santiago Peregrino de O Burgo, Santa María de Alba, Santa María de Mourente, Santa Mariña de Bora y San Vicente de Cerponzóns. Esta nueva estructura, que ya adelantó FARO en el julio, se amplió durante el mes de agosto con la suma de la parroquia de Divino Salvador de Poio «con el objetivo de velar por el bien pastoral de los fieles», tal y como anunció el arzobispado.

Las unidades pastorales tienen como fin afrontar la falta de sacerdotes que acusa la Iglesia Católica desde hace años. De este modo, el objetivo es que ninguna parroquia se quede sin servicio ni se vea afectada por la bajada en el número de religiosos.

Estas agrupaciones girarán alrededor de parroquias de cierta entidad del centro de la ciudad, como es el caso de Santa María la Mayor y San Bartolomé en la unidad Norte.

Estará atendida por un equipo de cinco sacerdotes, que compartirán las tareas pastorales en lo que se conoce como un sistema de «párrocos in solidum», es decir, de responsabilidad conjunta. Se trata de Luis Seoane Ares, que actuará como coordinador o moderador; Javier Porro Martínez; Calixto Cobo Franco; Manuel Chouciño Pardo, y Floriano Ceferino Vargas.

Su nombramiento como «párrocos in solidum» fue realizado por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, cuando también se nombró a Manuel Chouciño Pardo como vicedelegado episcopal para el clero de la Vicaría de Pontevedra.

En la práctica, las unidades pastorales suponen que no habrá un párroco asignado en exclusiva, sino que los sacerdotes que formen parte de ella atenderán a las parroquias de forma organizada y conjunta, tanto para misas, funerales, bautizos, bodas, catequesis...

Las unidades pastorales tendrán sacerdotes con dedicación exclusiva y otros que también tendrán que afrontar otras responsabilidades diocesanas. Trabajarán en equipo junto con los laicos.

Asistentes al acto informativo de ayer en Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Trabajo en equipo

Quedan pendientes otras dos unidades más. Luis Seoane Ares, vicario territorial de Pontevedra, ha confirmado a FARO que se crearán Pontevedra Sur y Pontevedra Este, que girarán alrededor de las parroquias de San José y de Virgen del Camino, respectivamente.

«Ya hacía tiempo que se estaba esperando por este paso. Ya hubo un borrador que presentó el arcipreste de zona y desde Pontevedra la idea era que naciesen tres o cuatro unidades pastorales. En este caso ha nacido la primera, la Norte», explica.

Hay que destacar que «no se trata de hacer desaparecer nada, sino de trabajar más en equipo, tanto los curas como los laicos».

Frenar la preocupación

Lo cierto es que en algunas parroquias los feligreses han expresado su preocupación, tanto en el rural como en el propio centro de la ciudad, que, en opinión de Seoane sería infundado. «La voluntad no es arrasar con nada ni pasar por encima de nadie; sino iniciar lo que no se está haciendo y es necesario. Ante nuevas necesidades, nuevas oportunidades», resume.

Muchas de esas dudas fueron resueltas en la reunión de ayer, la primera de varias que se celebrarán a medida que el programa vaya avanzando y presentándose en las diferentes zonas de la ciudad.

La Archidiócesis de Santiago de Compostela está formada por tres vicarías: Santiago, A Coruña y Pontevedra. La de Pontevedra la componen tres arciprestazgos: Lérez (con 51 parroquias de la comarca de la capital), O Salnés (99 parroquias) y Montes (con 41).