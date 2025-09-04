«Los niños son pequeños en edad, no en derechos. Aprenden con el ejemplo»

Pepe Álvarez ha dedicado su vida a una de las mayores responsabilidades que puede tener una persona: formar en conocimiento y sentido crítico a las mujeres y hombres del futuro. Más de tres décadas con esta misión que él cogió con la misma ilusión que la ha dejado al jubilarse. Se dejó la piel y quiso ser el modelo a seguir para sus alumnos en cuestiones tan importantes como saber ceder y dialogar. Hoy ellos se lo devuelven otorgándole, junto a Maruja Cacabelos, a que él mismo muestra su admiración, con los premios «Cebolas de Ouro» del municipio respaldadas por las votaciones los vecinos.

Profesor, ¿qué significa Sanxenxo para usted?

Sanxenxo para mí es toda mi vida. Estuve 34 años enseñando a generaciones y generaciones los que hoy son hombres y mujeres. Empecé en la enseñanza aquí con 25 años. Aquí viven mis dos hijos. Es muy importante para mí.

Por sus aulas han pasado, efectivamente, cientos de alumnos del municipio. ¿Qué ha intentado inculcarle?

Creo que hay cosas que son esenciales. Más allá de las matemáticas al principio de mi carrera como profesor y de la historia después, intenté que comprendieran la importancia de ser buenas personas. Saber ponerse en el lugar de los demás. Ser coherente en la vida. Y tener un pensamiento crítico. Todas esas cosas, para mí, son lo más importante de todo porque, entre otras cosas, implica cómo tratas a los demás.

Es muy difícil trasmitir valores o la manera de actual. ¿Cómo lo ha hecho?

Bueno, a la hora de transmitir conocimientos, mis métodos siempre han sido diferentes. Por ejemplo, si estábamos trabajando los ecosistemas, pues hacía salidas de campo con ellos. Pero a la hora de transmitirles esos valores que creo importantes, como ser respetuoso, lo mejor que puede hacer un profesor es dar ejemplo y ser dialogante. Los niños son pequeños en edad, pero no en derechos. Creo que dar ejemplo es lo más importante. Los alumnos aprenden de los profesores a los que quieren, hay que tratarles con cariño y con respeto. Por supuesto, no estamos en el mismo plano, no somos colegas, pero sí debemos ofrecerles ese trato basado en el cariño.

¿Qué podemos aprender como sociedad de los jóvenes de hoy?

Nunca estuve de acuerdo con eso de que antes eran mucho mejores o peores. La gran diferencia respecto a los jóvenes de hoy es que las redes sociales lo multiplican todo. Pero hay muchos jóvenes que son respetuosos y también brillantes en sus respectivos campos. La sociedad es más difícil que antes y podemos ver cómo muchos de ellos se esfuerzan y consagran una cantidad de tiempo increíble a prepararse lo mejor posible, algo que además financiamos entre todos con la educación pública. Y aun así, deben irse fuera. Es terrible que un país no pueda ofrecer trabajo a los jóvenes que forma tan bien.

¿Cuál querría que fuera su legado?

Quisiera que me recordaran con cariño. Como alguien dialogante y respetuoso que intentó durante toda su vida enseñar esto a los demás y no quiso nunca hacer mal a nadie. Para mí, la tolerancia hacia lo diferente, hacia quienes piensan de otra manera y actúan de otra forma, al igual que el respeto hacia los demás, son cosas fundamentales que he intentado practicar toda mi vida. Y hoy en día, como lo fue siempre, pero más hoy, hay que dialogar. Dialogar mucho. Y, a veces, es importante saber ceder.