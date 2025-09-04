La música de Roi Casal, el viernes en Poio

Roi Casal, uno de los grandes exponentes de la actual música gallega a nivel internacional, actuará el viernes, 5 de septiembre, en el parque Costa Xiráldez de Lourido, en Poio. El concierto, que comenzará a las 21:00 horas con entrada gratuita. Presentará su último espectáculo «Ambos Mundos», una propuesta musical que combina sus recientes singles grabados y producidos en los Estados Unidos con algunos de sus grandes éxitos.