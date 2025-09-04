Una mujer de Barro y un hombre de Caldas, investigados por un incendio forestal en Fornelos
Ocurrió el 28 de julio cuando realizaban tareas de desbroce y saltaron unas chispas
R. P.
El Equipo Básico de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil de O Porriño investigó a una mujer de 30 años, vecina de Barro, y a un hombre de 45, vecino de Caldas de Reis por un presunto delito de incendio forestal que tuvo lugar en el entorno del cementerio de la parroquia de Estacas, en Fornelos de Montes.
Según informa la Comandancia, el incendio se inició el pasado día 28 de julio, durante las labores de desbroce que realizaban operarios de una empresa y fue producido por una chispa de una de las desbrozadoras que empleaban, y que "prendieron fuego de inmediato en el matorral de monte bajo en la zona que estaban limpiando".
Añade que debido al fuerte viento existente el fuego "llegó amenazar una granja de animales próxima sin llegar a afectarla".
Es de mencionar que el Indice de riesgo diario de incendio forestal correspondiente a ese día en la zona era de muy alto a extremo. El incendio afecta a una extensión de 4.500 mtros cuadrados, 800 de arbolado y 3.700 de monte bajo).
Se instruyen diligencias entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de guardia de Redondela.
