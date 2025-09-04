Maruja de Gondariño, investigadora con magia en las manos para la huerta

Dicen quienes la conocen que es una mujer muy inteligente, una persona adelantada a su tiempo, emprendedora e independiente. Y con una mano para la huerta que es difícil de imitar. Ella es María de los Ángeles Cacabelos Domínguez, «Maruja de Gondariño». Fiel a la Feira da Cebola, en sus dos décadas de participación ha conseguido diferentes distinciones, como la obtenida por la ristra más larga o los éxitos que alaban sus creaciones artísticas a base de esta hortaliza. Ahora, su municipio, Sanxenxo, la distingue con la «Cebola de Ouro».

Muchos de sus convecinos la identifican como la «ceboleira local», una distinción «popular» llena de cariño con la que le muestran su respeto.

De ella también hay quien cree que de sus manos sale la magia para tratar la tierra, pues no hay planta, hortaliza o vegetal que se le resista. Siempre en el camino del aprendizaje técnico y el de la sabiduría acumulada con los años de esfuerzos en la huerta, cosas que atesora. Casi tanto como una vida compartida junto su marido Feliciano, fallecido el año pasado, y con quien caminó por los senderos de la vida y el conocimiento en horticultura, lo que les llevó varias veces a Levante y colaborar con los ingenieros agrícolas de la conocida «Extensión Agraria».

Ahora, Sanxenxo, el municipio al que prestó todo su saber, le devuelve una vez más el favor con este reconocimiento por aclamación popular junto a Pepe Álvarez.