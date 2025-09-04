El «Lérez Up» llega el 13 y 14 con lo mejor de los videojuegos

Pontevedra acogerá los días 13 y 14 de septiembre el salón del videojuego y la cultura friki, «Lérez Up», organizado por la asociación local Gaming Troop con el apoyo del Concello de Pontevedra. Se trata de la cuarta edición del que popularmente se conoce como el espacio para los aficionados de los videojuegos, el «cosplay» (afición a vestirse como los personajes de los videojuegos) del que habrá concurso con jurado experto, la cultura japonesa y el ocio alternativo.

Esta edición llega además con nuevas actividades, talleres, charlas y competiciones para todos los públicos, bajo la imagen creada por la ilustradora local Paula Cheshire. Entre lo más destacado se encuentra el torneo nacional de Smash Bros Ultimate, un clásico. Y torneos oficiales de Mario Kart World, Fortnite, League of Legends, Valorant, Just Dance y Tekken 8. Además de la vuelta de la zona de juegos de mesa, entre otras propuestas.