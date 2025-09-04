Se inician las obras del río dos Gafos de mejora medioambiental

El proyecto de mejora medioambiental en la calle Ponte Nova, al lado del río dos Gafos, ya está en marcha. Las obras se centran en la recuperación de un espacio que hasta ahora estaba ocupado por una edificación sin valor arquitectónico, propiedad del Ayuntamiento de Pontevedra.

"Aunque es una obra muy pequeña, es una mejora ambiental sustancial para esta zona", declaró el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. La intervención, que supone una inversión de 48.000 euros, consiste en la demolición del inmueble para crear un nuevo espacio público de estancia.

Uno de los aspectos clave del proyecto es su sostenibilidad y el uso de recursos locales, ya que todos los materiales resultantes de la demolición se reutilizarán en la propia obra, aplicando el concepto de "kilómetro 0". En concreto, la piedra del edificio demolido se utilizará para dar continuidad al muro existente y construir un nuevo muro de contención, lo que permitirá crear una zona con bancos para sentarse y contemplar el río. Además, los escombros de la demolición se utilizarán para construir un nuevo sendero peatonal que conectará el paseo fluvial con la calle Ramón Peña, mejorando la continuidad de los itinerarios peatonales.

La obra tiene un plazo de ejecución de dos meses, por lo que se espera que a finales de octubre esté terminada, y está financiada por la Xunta de Galicia.

Finalmente, el alcalde destacó el compromiso del ayuntamiento con la recuperación del río y los espacios naturales, recordando que el próximo gran proyecto será la renaturalización del río Gafos a su paso por Campolongo, definida como "la obra más importante desde el punto de vista ambiental del municipio en los últimos años".