Forestais, única titulación del campus aún con plazas libres de nuevo ingreso

Enxeñaría Forestal (con una nota de acceso de 5,324) es el único grado del campus de Pontevedra que aún dispone de plazas de nuevo ingreso, para primer curso, según indicó ayer la Comisión Interuniversitaria de Galicia al publicar el sexto llamamiento de matriculación. La titulación de Dirección e Xestión Pública, en sus modalidades presencial y virtual, fue la última en cubrir sus 45 plazas, en el quinto llamamiento. De este modo, Forestais se une a otras diez titulaciones de la Universidade de Vigo que aún tiene su matrícula abierta para primer curso, junto con Ciencias Ambientais en Ourense, o Traducción e Interpretación (español-francés y galego-inglés) en Vigo, entre otras.

Xestión Pública y Forestais son históricamente las dos titulaciones con más dificultades para completar todos sus pupitres.

Este año, el campus ofrece 770 plazas. Un año más, Belas Artes, que cubrió toda su oferta de nuevo ingreso en el cuarto llamamiento, era la que más plazas ponía a disposición de los interesados, hasta 130. Le siguen Ciencias da Actividade Física e do Deporte y Publicidade e Relacións Públicas, ambas con un centenar. Educación Infantil y Educación Primaria tenían cada una de 75 plazas. Enfermería suma 55 y 50 Comunicación Audiovisual y Fisioterapia. Por su parte, en Dirección e Xestión Pública eran 45 plazas, la misma cifra que Enxeñaría Forestal y Deseño.