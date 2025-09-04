Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa

Ence ha anunciado el lanzamiento de un Plan de Competitividad en su negocio de Celulosa, con el objetivo de optimizar procesos y recursos, mejorar la productividad y reforzar su posición en el mercado.

Este plan, que la compañía ha presentado a los agentes sociales de esta unidad de negocio para acordar una hoja de ruta colaborativa, "permitiría impulsar su eficiencia operativa y racionalizar costes, al tiempo que fortalecería su competitividad", según detalla en un comunicado, donde añade que "esta apuesta por la competitividad conllevaría también la adopción de nuevas tecnologías y el refuerzo de la resiliencia de la compañía en un contexto de profunda transformación del sector de la celulosa; sector marcado por la elevada volatilidad y el incremento de los costes logísticos y de la madera en Europa".

Explica que esta iniciativa implicará "el retorno de las inversiones previstas en el Marco Estratégico de la compañía para el periodo 2025-2028, en sus biofábricas de Pontevedra y Navia. En concreto, Ence destinaría, en el periodo de referencia, 340 millones a diversificar su unidad de negocio de Celulosa hacia nuevos mercados, productos más sostenibles y de mayor valor añadido"

En este sentido, destacarían proyectos como el de descarbonización de las plantas, la mejora en la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos, la digitalización y automatización de los procesos o el impulso a las celulosas especiales que la compañía prevé que representen más del 60% de las ventas de celulosa en 2028.

Sobre este último punto subraya el "lanzamiento de la celulosa fluff para productos higiénicos absorbentes, en el cuarto trimestre de 2025. Ence se convertirá en el único productor europeo de fluff de fibra corta, sustituyendo al de fibra larga. La compañía ofrecerá una alternativa de fabricación europea con menor huella de carbono, reforzando la cadena de valor local y la independencia estratégica de Europa".

Las iniciativas que Ence anuncia ahora "responden a la firme apuesta de la compañía por la innovación, eje estratégico de cara a ser un actor diferencial en el sector y adaptarse a las nuevas demandas de sus clientes".