Doble proyección para cerrar el Amal en Ruta
La muestra Amal en Ruta Pontevedra 2025 finaliza hoy con una doble sesión de cine por la tarde noche en el Teatro Principal, con entrada gratuita hasta completar aforo. A las 18.30 horas se proyectará el documental «Bye Bye Tiberias». La cinta, dirigida por la cineasta Lina Soualem, fue elegida para representar a Palestina en los Óscar del pasado año. A continuación, a las 21.00 horas, se podrá ver la película «To a Land Unknown», dirigida por Mahdi Fleifel, cineasta palestino residente en Londres. La cinta narra el plan de dos primos palestinos para salir de Atenas y conseguir una vida mejor en Alemania.
