Curso de violencia de género en la UNED

La UNED de Pontevedra ofrecerá desde el mes de octubre el curso «La violencia de género: aproximación desde un enfoque basado en el trauma». Se desarrollará hasta el 3 de diciembre y contará con 30 horas lectivas, que se repartirán todos los miércoles de cada mes. Este curso pretende ofrecer al alumnado un conocimiento introductorio al fenómeno de la violencia de género, abordando conceptos necesarios y básicos en el área legal, histórica y educativa relacionados.

