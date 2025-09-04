Curso de violencia de género en la UNED
La UNED de Pontevedra ofrecerá desde el mes de octubre el curso «La violencia de género: aproximación desde un enfoque basado en el trauma». Se desarrollará hasta el 3 de diciembre y contará con 30 horas lectivas, que se repartirán todos los miércoles de cada mes. Este curso pretende ofrecer al alumnado un conocimiento introductorio al fenómeno de la violencia de género, abordando conceptos necesarios y básicos en el área legal, histórica y educativa relacionados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pontevedra, el municipio de las mil piscinas
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- En galego, na vida e tamén na eternidade