Crece el uso de oficinas y naves del vivero de empresas de Barro

La Diputación de Pontevedra entregó ayer a ocho iniciativas empresariales varios espacios para impulsar sus negocios en los viveros de empresas con los que el organismo provincial cuenta en Barro y Lalín.

El objetivo de ello es impulsar el emprendimiento en la provincia mediante la cesión de oficinas y almacenes a un precio reducido durante un período de un año, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales y asesoramiento técnico para mejorar el crecimiento de estas empresas durante su fase inicial.

Asimismo, en el vivero de empresas de Barro ya están ocupadas las 16 naves existentes, así como 18 de las 24 oficinas disponibles, mientras que todavía siguen libres tres plazas en el espacio de «coworking». Por su parte, en Lalín, ya se encuentran ocupadas las cinco oficinas, aunque de las tres naves ofertadas, aún están disponibles dos, a la vez que otro espacio de «coworking».

Por tanto, este polígono empresarial impulsado por la Diputación en la comarca de O Salnés atraviesa un buen momento, ya que actualmente registra una ocupación del 83% y alberga empresas punteras como Froiz, Frutas Moncho o Hijos de Rivera, y cuenta con solamente trece parcelas libres, de las cuales tres están reservadas.

«Hoy es un día muy importante para la Diputación, para los beneficiarios de los nuevos espacios de estos viveros y para la economía de toda la provincia», declaró el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, tras hacer entrega de las llaves de estas nuevas instalaciones a los ocho propietarios de empresas pertenecientes a sectores estratégicos para la economía de la provincia.

Entre estos beneficiarios se encuentran iniciativas innovadoras en el sector de la construcción, de energías limpias, de la tecnología, de la cadena de la industria marítima, del turismo ligado al deporte y también del comercio.

Los beneficiarios de estos espacios se mostraron agradecidos por la oportunidad y motivados por el reto que les espera. «Emprender es ver oportunidades donde otros ven problemas y no es nada fácil, muchos se quedan en la primera fase. No es lo mismo hacerlo solo que contar con alguien que te apoya, en este caso, la Diputación, que nos permite un camino sin tantas curvas para alcanzar nuestras metas», declara Beatriz Castro, representante de Caslúa Import, empresa dedicada a la importación y exportación de casas cápsula. Por su parte, José Alfonso González, representante de Tecnobelts, especializada en la fabricación y suministro de equipos para diversas industrias, como la alimentaria o la automovilística, expresó una opinión similar: «Estamos encantados de ampliar nuestras instalaciones y poder crecer un poco más».

«Lo que os tengo que decir se resume en tres palabras: ¡Enhorabuena, ánimo y gracias! Enhorabuena porque vuestro proyecto ha demostrado ser merecedor de un espacio en este vivero de empresas; ánimo porque cualquier proyecto que comienza requiere una dosis de esfuerzo y trabajo muy importante; y gracias porque si somos una provincia extraordinaria es gracias a personas como vosotros, emprendedores que han puesto su dinero y su talento a disposición de la provincia», reconoció el presidente de la Diputación.