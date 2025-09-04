Conocer el pescado con Rogelio Santos en el Mercado

El marinero y divulgador en redes sociales, Rogelio Santos, será el encargado de realizar actividades en la Praza de Abastos para tratar de acercar nuevos conocimientos sobre el pescado y el marisco entre los pontevedreses. De la mano de Santos, los participantes aprenderán cómo reconocerlo, cómo deben comprarlo y otras cuestiones interesantes y prácticas de cara a fomentar su consumo en la ciudad. La participación del divulgador se produce en el marco que ofrece «Mercado do xeito», una actividad de promoción del Mercado Municipal promovida por el Concello de Pontevedra. Con ella, se pretende activar entre los vecinos los hábitos saludables, además del consumo de productos de proximidad, como es el pescado de las lonjas de la comarca pontevedresa. Santos Queiruga, experto en cultura del mar, ofrecerá varias charlas a lo largo de septiembre (días 13 y 20), octubre (4 y 11) y noviembre (15 y 22). Todas las sesiones se celebrarán a partir de las 11.30 horas, son gratuitas y cuentan con un aforo de hasta 30 personas, por lo que es necesaria la inscripción previa a través del correo conxeitopontevwdra@gmail.com, en la semana antes a cada actividad. También habrá visitas guiadas por el Mercado para conocer a las praceiras y sus productos.