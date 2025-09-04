Los comuneros de Cobres piden ayudas a la Xunta

La Comunidade de Montes de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa), ha solicitado formalmente a Medio Rural la activación de una línea de subvención para la reforestación del área calcinada por el incendio de agosto. De las más de 70 hectáreas quemadas en el municipio, la inmensa mayoría pertenecen a monte comunal. Es por ello que le correspondía a los comuneros decidir si pedían o no las ayudas, más allá del Concello. Después de varias reuniones, finalmente los responsables de la comunidad de montes presentaron su petición formal el martes.

«Se han solicitado por internet, pero nosotros no nos hemos reunido con nadie», explicaban ayer desde la asociación. Estas palabras hacían referencia a la reunión que los alcaldes de todos los municipios arrasados por los incendios forestales de este verano mantuvieron el día 2 en Santiago, convocados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El presidente del ente autonómico buscaba con el encuentro conocer de primera mano las necesidades de cada localidad tras sufrir las llamas. Entre la comitiva desplazada a Compostela también estaba el primer edil de Vilaboa, César Poza.

Poza, manifestó su interés días antes por poner al Concello a disposición de los comuneros ofreciendo su apoyo institucional para respaldar la petición de ayudas económicas, si así lo consideraban. Existen distintas líneas de las ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fuego, aprobadas el pasado viernes en un Consello da Xunta extraordinario celebrado en Ourense. «Una vez extinguidos los últimos focos ahora toca seguir del lado de los ayuntamientos para ayudarles en la reconstrucción», decía tras la reunión con los alcaldes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo que afirmó que la Xunta trabaja para que «se reduzca la burocracia en su tramitación» y también se agilicen los pagos. Y los comuneros recuerdan que el cuidado del monte «tiene limitaciones por la orografía, medios y dinero disponibles».