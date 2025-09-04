Clubes de lectura de la Biblioteca Pública
El día 8 de septiembre a las 9.00 horas comienza el plazo de inscripción en los clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Pontevedra y se mantendrá abierto hasta el 15 de septiembre a las 21.00 horas. Cada persona solamente se podrá inscribir en un club durante el primer plazo. A aquellas personas que se inscriban en más de un club solamente se les tendrá en cuenta la inscripción hecha en primer lugar. A partir de 22 de septiembre, si quedaran plazas vacantes, se abrirá un nuevo período de inscripción.
