La cebolla nunca falla en Sanxenxo
Cientos de personas abarrotan la Praza dos Barcos en el homenaje al profesor Pepe Álvarez y a la ceboleira Maruja Cacabelos, premios «Cebola de Ouro» de este año
Cientos de personas abarrotaron este jueves la Praza dos Barcos y el entorno portuario en de la XLIII Feira da Cebola, enmarcada en las fiestas de Santa Rosalía. La lluvia que, por momentos amenazó con aparecer, respetó el homenaje al profesor Pepe Álvarez y a la ceboleira Maruja Cacabelos elegidos por el jurado en esta edición para ser galardonados con las Cebolas de Ouro. Los 43 puestos de venta de productos de la huerta con las cebollas como protagonistas también dieron buena cuenta del producto y, antes del mediodía, algunos ya estaban completamente vacíos.
El alcalde Telmo Martín entregó la insignia de oro a Maruja Cacabelos que dedicó, visiblemente emocionada, el premio a su marido Feliciano Pombo, recientemente fallecido, con el que compartió muchos años en la Feira da Cebola. «Que contento estarías hoxe si estiveras aquí conmigo», dijo. Agradeció el premio «a todas esas persoas que pensastedes en min para darmo». Por su parte, el delegado territorial, Agustín Reguera, entregó el galardón a Pepe Álvarez, que se acordó de su «alumnado ao longo de 34 anos de docencia e dos meus compañeiros» e incidió en que «é moi importante saber matemáticas, historia… pero o máis importante é ser boa persoa e respetar aos demais por enriba das diferencias». En la misma línea, insistió en que «a diversidade nunca debe ser unha fonte de conflitos senon de enriquecemento».
Reguera aseguró que esta Feira «representa moi ben o que é Galicia relacionada co turismo, o rural galego, o mar e a nosa gastronomía, piares básicos de Galicia. Agradezo a Sanxenxo que siga puxando por este tipo de actividades», finalizó. Martín cerró el acto destacando que «hai algo que une a Maruja e a Pepe e é o seu amor por Sanxenxo, aportando o que mellor saben facer». Destacó la importancia del papel de las ceboleiras en cada edición, «sen elas isto non sería posible. Maruja pola túa aportación ao campo e o teu esforzo por contar co mellor producto e ti, Pepe, por deixar unha fonda pegada nos teus alumnos, sodes moi merecedores destas cebolas de ouro», aseguró.
La concejala de Cultura y Eventos, Elena Torres, fue la encargada de la entrega de premios del concurso al puesto mejor decorado, la ristra de cebollas más larga y la cebolla más grande en el que se repartieron 1.780 euros. La Cebolla más grande fue la de María Angustias Pintos Arosa (1.408 gramos), por delante de Encarnación Cacabelos (1.349 gramos) y Susana Corbacho Martínez (1.308 gramos).
La ristra más larga la presentó Yudith Dos Reis Fernández (192,10 metros), seguida de María Aurea Garrido (58), María Ángeles Cacabelos (35,40), Herminda Rita Pombo (35,40) y Hortensia Domínguez Vidal (13,10)En composición artística ganó Albariño do mar (Encarnación Cacabelos), por delante de O Pulpeiro (Margarita Moldes Soutullo), A Madama (María Ángeles Cacabelos) y O pavo recheo de cebolas (Rosa María Padín). El premio único al puesto mejor presentado fue para María Elisa García Buezas.
