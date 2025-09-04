El campus roza el «100% de ocupación» y abre sus puertas a los nuevos alumnos

Más de 450 estudiantes de nuevo ingreso en el campus local de la Universidade de Vigo acudieron este jueves a la jornada de bienvenida de la Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade, en la que se aporta a los alumnos información y asesoramiento de todo aquello que la institución académica puede ofrecerles más allá de las aulas. El objetivo es que «desde el primero día conozcan los servicios, instalaciones y actividades que les ofrece la UVigo», como destacó la vicerrectora Natalia Caparrini, que puso de relieve el alto grado de ocupación, «superior al 100%», de las plazas de nuevo ingreso para el inicio del curso, el próximo lunes.

Uno de los puestos informativos. | G. S.

Combinando diferentes puntos informativos, con música y obsequios, el encuentro sirve para que el alumnado «conozca lo que es la vida universitaria», reconocía Caparrini, quien destacaba el «éxito de participación» que cada año registran estas jornadas.

Participantes en la bienvenida. / G. S.

Los casi medio millar de jóvenes que pasaron por la Escola de Enxeñaría Forestal, pudieron obtener información sobre bolsas y ayudas, transporte, voluntariado, bolsas y ayudas, movilidad, atención a la diversidad, empleo y emprendimiento o de la programación cultural y deportiva. Del mismo modo, los asistentes conocieron, entre otras, la labor del Centro de Posgrao e Formación Permanente, de la Unidade de Igualdade, del Área de Normalización Lingüística, de la Biblioteca Central del campus o de la Área de Normalización Lingüística, así como de asociaciones y delegaciones estudantiles y recoger las agendas para el nuevo curso, elaboradas con la ayuda económica do Consello Social da UVigo.

La vicerrectora de Estudantado e Empregabilidade recordaba que acababa de comenzar el sexto llamamiento a la matrícula de la CIUG, con «muy pocas plazas» vacantes para el alumnado de nuevo ingreso, lo que la lleva a prever que este curso «va a ser un éxito» en materia de matriculación. En esa línea, la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón, se mostraba también «muy satisfecha con los datos de matrícula» de las diferentes titulaciones de Pontevedra, «con solo un grado en el que quedan unas pocas plazas libres», el de Forestais, «que esperamos que puedan cubrirse en los llamamientos que se van a producir a lo largo de este mes».

Lantarón subraya la «singularidad» de las titulaciones que se ofertan en el campus, varias de ellas únicas en Galicia, como un posible motivo de este «éxito» en términos de matriculación, al tiempo que recordó también que el campus estrena en este curso los nuevos másteres en Creación Artística Contemporánea y Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación Deportiva, así como el doctorado en Investigación Sanitaria.

«Conocer un poco el funcionamiento de la UVigo y las actividades que puedes realizar» son los motivos que acercaron en esta jornada al campus a estudiantes como Saínza Quintiá, nueva alumna del grado en Educación Infantil. «Me encantan los niños y desde pequeña quise trabajar con ellos», señala esta estudiante pontevedresa, que se muestra «muy animada». Por su parte Ana explica que «no sabía muy bien qué escoger, pero con la ayuda de mí padre y por mis aficiones, como la escalada, encontré Enxeñaría Forestal y creo que escogí bien», señalaba esta viguesa. A su vez, Jara Fernández, natural de Extremadura y residente en Cangas, reconocía tener claro «desde el bachillerato» su interés por el grado en Belas Artes.