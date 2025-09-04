Campo Lameiro acolle a «Festa d@s Moz@s»

Campo Lameiro acolle a XIV Festa d@s Moz@s que será o domingo 7 de setembro na Praza do Concello e no que se darán cita Milladoiro, tras 44 anos da súa última estancia, Luar na Lubre, que estivo xa hai 33 anos, e Rosa Cedrón que será a encargada de abrir o festival ás 19.15 horas.