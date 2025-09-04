El BNG de Marín reprocha al gobierno local que «oculte contratos menores»

El BNG de Marín acusó en el último pleno al gobierno local de «falta de transparencia en materia de contratación» y reclama que «se publique toda la información sobre los contratos menores, tal y como establece la ley». Los nacionalistas reprochan al equipo municipal de «ocultar» varios de estos contratos. La edil Celia García Santomé, dice que el Concello «desde el 1 de enero de 2025 solo se hicieron públicos 16 contratos en la Plataforma de Contratación Pública, una cifra que no refleja la actividad real del Concello. Lo más preocupante es que no aparece publicado ningún contrato vinculado con las fiestas, cuando es evidente que hubo gasto en ese campo», subrayó.

La concejala recordó además que en el mismo período de 2024 se habían publicado 79 contratos menores, una diferencia que, a su juicio, «confirma que el problema no está en la contratación realizada sino en la falta de transparencia a la hora de hacer públicos los datos».