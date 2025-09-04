El alumnado del municipio baja a 12.231 estudiantes, 353 menos que hace un año

La cuenta atrás para el inicio del nuevo curso se acorta. El próximo lunes, 8 de septiembre, las aulas se volverán a llenar de estudiantes desde Infantil hasta Bachillerato, además de los distintos niveles de Formación Profesional (FP). El final del curso, en la mayoría de los niveles, está previsto para el próximo 19 de junio del año que viene, 2026.

Pero un curso más habrá que lamentar, debido al descenso de la natalidad, una bajada en el cómputo global de alumnos. Este 2025/26 se iniciará con 353 menos en la ciudad sumando Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, en sus centros públicos, concertados y privados.

Según los datos oficiales de matriculados por concellos hechos públicos ayer por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta, en el de Pontevedra son 12.231, frente a los 12.584 del curso anterior.

La mayor cifra la aporta el nivel de Educación Primaria, con 4.710 niños, aunque también hay que destacar que es el que sufre una mayor reducción en su total de alumnos, con un 4% menos respecto al curso anterior, cuando se habían matriculado en el municipio 4.902 más.

Le sigue la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 3.949, un centenar menos que el año pasado (con 4.056).

Entre Primaria y la ESO suponen el 85% de la bajada de alumnos de todos los niveles en la ciudad, ya que entre ambos suman 299 estudiantes menos (siendo el total 353).

Por su parte, Educación Infantil como Bachillerato superan los 1.700 alumnos: 1.730 en el primer caso (70 menos que el año pasado) y 1.746 en el segundo (27 menos). Completan las cifras de la ciudad los 96 matriculados en Educación Especial, que también bajan ligeramente: once menos.

Otros concellos

Respecto a los principales concellos de la comarca, destacan Marín, con 2.653 alumnos en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, y Sanxenxo, con 2.055. En Poio hay 1.639 y en Caldas de Reis son 1.345. Entre los cuatro municipios suman 7.692 estudiantes.

En Ponte Caldelas hay 619, en Vilaboa 470, en Moraña 399 y en Cerdedo-Cotobade son 377.

La comarca incorpora a 89 nuevos docentes con plaza por oposición

La comarca de Pontevedra recibe este curso 89 nuevos docentes, que se incorporan el sistema educativo tras aprobar las oposiciones celebradas este verano. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participó ayer en la primera jornada formativa de acogida par los maestros de Infantil y Primaria celebrada en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

En el municipio capitalino son 47 nuevos docentes. Le sigue Poio con 10 y Marín y Sanxenxo con 9 cada uno. Completan el listado hasta los 89 en la comarca los 3 de Barro y otros tantos en Moraña, dos en A Lama y Caldas cada uno y Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Ponte Caldelas y Vilaboa con uno cada uno.

Tal y como informa la Xunta, la mayoría de nuevos profesionales se incorpora en Educación Primaria e Infantil.

La edad media es de 32,5 años a nivel gallego y casi siete de cada diez personas que han obtenido una plaza de nuevo ingreso son mujeres.

«Todos ellos saben desde la resolución del concurso de adjudicación de destinos provisionales a finales del pasado mes de julio el centro en el que desarrollarán su labor este curso», asegura la Xunta.