Con la llegada de septiembre, también regresan a los kioscos distintas ediciones de coleccionables de todo tipo y para todos los públicos, desde audiocuentos y colecciones de Disney para los más pequeños, pasando por distintas figuras de Marvel o vestidos para las muñecas «Barbie», hasta libros o elementos de calceta.

Se trata de una afición que se mantiene viva y persiste en el tiempo, aunque nada tiene que ver con la popularidad que alcanzó años atrás. «Hasta 2008 había muchos coleccionables y todos se vendían con éxito, pero ahora menguó mucho el interés, aunque se siguen vendiendo», comenta Pedro, del kiosco Macania. Esta opinión también la comparte Susana, trabajadora de la Librería El Naranjo desde hace más de 30 años: «Antes había en torno a 120 colecciones de todo tipo y se vendían muchísimo. Sacaban varios casetes y después discos en diferentes idiomas». No obstante, José Antonio García, del Kiosco García, relaciona fuertemente la demanda de los coleccionables con la publicidad que se invierte en promocionarlos.

Pese a ello, las colecciones infantiles siempre suelen tener un éxito considerable. Los pequeños -y los que no lo son tanto- acuden a los kioscos a comprar sus figuras Disney favoritas, que suelen contar con un altavoz incorporado que narra cuentos, aunque los muñecos de Marvel y los coches también tienen gran popularidad. Además, una edición que se lanzó por primera vez el año pasado y obtuvo bastante fama fue la de los libros de moda, que regresa en esta temporada.

Una afición por fascículos

La estrategia común de las diferentes colecciones siempre es la misma: una oferta de lanzamiento a un precio significativamente inferior al resto de las entregas para incitar al público a la compra y así engancharlo. De hecho, la primera entrega suele costar un par de euros y normalmente se agota, pero el importe de las siguientes puede ascender hasta los veinte euros aproximadamente.

No obstante, las empresas también utilizan otro tipo de estrategias. «Yo siempre intento explicarle a la gente que haga la colección si le gusta, no por los regalos que trae, porque eso es un gancho que se suele usar», indica María, del Kiosco Peregrina. «También hay maquetas que son preciosas en las que salen las piezas por fascículos, pero hay que tener cuidado y pensárselo muy bien porque el conjunto entero puede costar unos mil euros», alerta. Por ejemplo, una figura de un coche puede estar formada por más de un centenar de piezas.

Con relación a la frecuencia, al principio las ediciones acostumbran salir cada quince días, aunque es habitual que posteriormente el período de lanzamiento pase a ser semanal, aunque hay fascículos que son semanales desde el principio.

Además, los más aficionados y todos aquellos que lo deseen pueden solicitar la reserva de los distintos fascículos, así como domiciliar la entrega.

Por otro lado, existe la posibilidad de reponer algún número anterior en el caso de que la colección sea actual. Aún así, según indica María, hay colecciones que se repiten en varias temporadas o presentan muy pocas variaciones. Por ello, una opción a valorar es fijarse en estas nuevas colecciones y comprobar si son compatibles.

En cuanto al número de entregas que puede conformar una colección, este es bastante variable, pero se podría establecer una media de ochenta piezas, una cifra común en las colecciones de libros. Sin embargo, en el caso de los coches, el número de entregar suele aumentar a más de cien, de ahí lo cara que puede resultar la pieza final completa.

Este elevado coste que supone ser coleccionista es una de las razones por las que cada vez menos gente compra los coleccionables. No obstante, hay coleccionistas fieles a los que les encanta reunir figuras de sus dibujos favoritos y que no pueden evitar caer en esta tentación. «Llevo más de 30 años siendo coleccionista. No puedo explicar la sensación que siento al pasar por delante y ver las figuras, en especial, las de Marvel, Son Goku y Oliver y Benji. De hecho, mi hijo se llama Oliver por la serie de manga», expresa Vicente, un veterano aficionado a los coleccionables.

Por su parte, Elba y Marta, también coleccionistas, destacan su interés por las colecciones de las figuras de One Piece y Street Fighter. «Reservamos las figuras y nos las guardan hasta que las venimos a buscar», comentan las jóvenes con una sonrisa mientras recogen las entregas en la Librería El Naranjo.

En definitiva, más allá de su valor económico, los coleccionables representan recuerdos, pasiones y un fragmento de la historia de cada persona que decide acudir al kiosco con ilusión a comprar la nueva entrega de su edición favorita y, pese a que esta acción cada vez es menos frecuente, todavía se mantiene viva.