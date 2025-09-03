Vocación dentro y fuera de la pista

Si algo caracteriza al Club Baloncesto Arxil es su espíritu de familia, desde que en 1984 un grupo de entusiastas por el baloncesto, abanderados por Maite Méndez, iniciasen la singladura de la entidad hasta ser una referencia del deporte femenino gallego. Uno de los miembros con más raíces en esa familia de la pelota naranja es la pívot Cristina Díaz-Pache (Ferrol, 1993), que afronta su decimoquinta temporada como jugadora del conjunto verde.

En paralelo, la baloncestista formada en el Universitario de la ciudad departamental compagina su labor en las canchas con el trabajo de fisioterapeuta para la Asociación Párkinson Provincia de Pontevedra (Apropark), que ayuda con terapia física dirigida a retrasar la progresión en pacientes de los trastornos motores de la enfermedad de Párkinson.

«Cuando entré a Fisioterapia, como la mayoría de deportistas, pensé más en la aplicación de ese ámbito al deporte, pero cuando vas estudiando y haciendo las prácticas, me había gustado la parte de neuro. El Párkinson es una enfermedad neurodegenerativa. No los vamos a curar de esto, pero pretendemos mejorar su calidad de vida todo lo que podamos», contextualiza Díaz-Pache.

El objetivo de estos tratamientos, que incluyen sesiones individuales, grupales, pilates y talleres educativos, es, según Apropark, ofrecer un mayor grado de autonomía para realizar las actividades de la vida diaria que impliquen movilidad, como levantarse, asearse, vestirse o pasear.

«La enfermedad no se va a curar. Lo que tenemos que intentar es que vaya más lenta, incluso ralentizarla. Es lo máximo que se puede. Lo que se puede hacer es la medicación que va a dar el neurólogo y lo que hacemos en la asociación: fisioterapia, logopedia, gimnasia... además de las pastillas, todo suma», apunta.

En su faceta deportiva, Díaz-Pache acumula en la ribera del Lérez toda su carrera como jugadora sénior, con 306 partidos de liga a sus espaldas desde 2011. Un periplo largo y continuado que, como actual capitana del primer equipo, le ha permitido ver de todo como arxilista en los últimos 14 años.

«Voy a por la temporada 15. Son muchos años y cada uno es diferente. El año pasado fue bastante duro. Al final, la Liga Femenina Challenge es dura y no ganar partidos pues lo hace más duro todavía, pero volvemos a la Liga [Femenina] Dos y estamos con confianza y esperanza de que por lo menos va a ser mejor que el año pasado. Eso nos va a dar más motivación», explica la ala-pívot.

La jugadora ferrolana de 31 años también recuerda con emotividad la huella que dejó una entrenadora y educadora histórica para la ciudad como Maite Méndez, de la que estuvo a sus órdenes prácticamente toda su carrera en el conjunto pontevedrés.

«Maite es el Arxil y el Arxil es Maite. Piensas en el uno y piensas en el otro. Ha sido muy complicado este último año. Al final había muchas cosas que hablábamos con ella directamente, pero bueno, seguirá doliendo y nos acostumbraremos», reconoce, visiblemente emocionada.

Ahora, tanto Díaz-Pache como el Arxil afrontan desde el mes de octubre un nuevo reto deportivo, el de regresar con garantías y estabilidad a la Liga Femenina Dos, la tercera categoría del baloncesto femenino nacional, un año después de una temporada tormentosa en la división de plata, la Liga Femenina Challenge.

«Yo creo que ya llegará el momento de plantearse objetivos. Después de lo duro que fue el año pasado, este año vamos a ir con calma, que se adapten las nuevas y a ver cómo es la liga, que al final el año pasado no estuvimos en ella. Un sobresaliente sería ir a la fase de ascenso y luchar por ello», reconoce la jugadora ferrolana, que admite que, tanto su presencia como la continuidad de jugadoras como Marga Moreira van a ser la constante en un mar de cambios para la plantilla verde.

«Hubo unos años que cada año se cambiaba, pero llevábamos varios en los que el bloque se mantenía, aunque cambiasen algunas jugadoras. Este año va a ser un poco nuevo en ese sentido. Pero bueno, el cuerpo técnico es el mismo y seguimos dos o tres, así que se adaptarán mejor las nuevas», explica.