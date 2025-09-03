Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora

Las instalaciones de la Comunidad de la Traída de Aguas de Vilaboa sufrieron esta pasada madrugada un acto vandálico y el robo de todo el equipo de potabilización imprescindible para suministrar agua con garantías para el consumo a un total de 104 viviendas y 320 personas, según ha informado el Concello, que añade que la alarma instalada por la comunidad saltó a la 1.42 minutos de la madrugada, y a las seis de la mañana acudió la persona responsable del mantenimiento para comprobar los daños en las instalaciones.

Explica que la entrada fue forzada y desaparecieron los paneles solares que proporcionaban la energía para el correcto funcionamiento del equipo de cloración. También fueron sustraídas las baterías y los complementos reactivos necesarios.

La Guardia Civil investiga ya los hechos y el Concello de Vilaboa solicita al vecindario de O Toural, Casanova, Cabadachán, Cruceiro, Cañoteira, Outeiro do Gato y O Picho, que no consuma agua de la traída hasta que se pueda volver a garantizar su potabilización.

El robo deja también sin agua apto para el consumo a varias entidades públicas como el Concello de Vilaboa, el Centro de Salud, el cementerio, el CEIP O Toural, la Escuela Infantil Galiña Azul, la Oficina de Correos y Protección Civil.

Cables cortados / FdV

El Concello de Vilaboa solicita también la colaboración ciudadana para dar con las personas responsables del robo de estos equipos.

Montse Martínez, presidenta de la Traída de Aguas de Vilaboa, valora los daños en más en 5.000 euros, a los que hay que sumar los daños causados en las propias instalaciones, en las que se forzaron cerraduras y se rompieron los cierres perimetrales.

“Si alguien escuchó o vio algo que pueda contribuir a la labor de investigación que está desarrollando la Guardia Civil, agradecemos que lo comunique”, solicita elalcalded, César Poza, que pide a la población que “evite el consumo del agua de los grifos hasta nuevo aviso, ya que sin potabilizar no se puede garantizar su calidad”.

La Traída de Aguas de Vilaboa se abastece de siete manantiales y fue fundada por un grupo de vecinos en 1951. El sistema montado entonces fue evolucionando hacia la red actual, "que apuesta por la sostenibilidad y la digitalización para mejorar la calidad de vida en el rural con la dotación de un servicio básico de calidad", destaca el Concello.