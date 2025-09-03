La UNED imparte un curso de «mindfulness» para todos los públicos

La UNED de Pontevedra pone en marcha un Curso de Instructor/a de Mindfulness, que se celebrará en modalidad online desde el 6 de septiembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026. Se trata de una formación integral y especializada que ofrece los fundamentos teóricos y prácticos para la enseñanza e implementación de programas basados en mindfulness –atención plena, en castellano– en diversos ámbitos profesionales y personales.

El curso, con 34 sesiones teóricas, 28 de prácticas y un retiro online de tres días, estará dirigido por Eva Gómez, graduada en Enfermería, máster y experta en mindfulness, trauma y apego, además de instructora acreditada de MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) por las universidades de Massachusetts y Brown.