La UNED imparte un curso de «mindfulness» para todos los públicos
REDACCIÓN
La UNED de Pontevedra pone en marcha un Curso de Instructor/a de Mindfulness, que se celebrará en modalidad online desde el 6 de septiembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026. Se trata de una formación integral y especializada que ofrece los fundamentos teóricos y prácticos para la enseñanza e implementación de programas basados en mindfulness –atención plena, en castellano– en diversos ámbitos profesionales y personales.
El curso, con 34 sesiones teóricas, 28 de prácticas y un retiro online de tres días, estará dirigido por Eva Gómez, graduada en Enfermería, máster y experta en mindfulness, trauma y apego, además de instructora acreditada de MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) por las universidades de Massachusetts y Brown.
- Pontevedra, el municipio de las mil piscinas
- El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»
- Los profesionales tras la imagen medieval
- Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo
- Sanxenxo alerta de la presencia de carabelas portuguesas en sus playas
- El Pontevedra rescata un punto con un gol del portero en el último segundo (1-1)
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- En galego, na vida e tamén na eternidade