Sigue la alerta por las carabelas
El municipio, y en concreto las playas, de Sanxenxo siguen alerta por la llegada de carabelas portuguesas (un tipo de medusa). Están cerradas al baño con bandera roja Areas, Silgar, Canelas y Montalvo. Se están revisando todos los arenales y se están retirando.
