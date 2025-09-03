Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la alerta por las carabelas

Sigue la alerta por las carabelas | PEDRO MINA

El municipio, y en concreto las playas, de Sanxenxo siguen alerta por la llegada de carabelas portuguesas (un tipo de medusa). Están cerradas al baño con bandera roja Areas, Silgar, Canelas y Montalvo. Se están revisando todos los arenales y se están retirando.

