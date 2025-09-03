Cómo sentirse «Robin Hood» por un día

Ahora que la Feira Franca está a punto de empezar, muchos recordarán la maravillosa película de dibujos animados «Robin Hood», con la que Walt Disney enseñó a los niños (desde que se estrenara en 1973 hasta hoy) el valor irremplazable que tiene en la vida sentir (y practicar) empatía y compasión hacia los demás, saber detectar las injusticias y el arrojo para pelear contra ellas y la lección de amor fraternal entre una pandilla de amigos, la de los desterrados del bosque de Sherwood. Todo un clásico presente en el imaginario colectivo que a través de animales que representaban el alter ego de personajes de la historia y la leyenda, mostraban la dureza de los tiempos medievales, centrada en la figura del lord inglés «Robin de los bosques», que abandonó su excelente posición social para ponerse al lado de una noble causa, la de ayudar a quienes no tenían nada. Ambientada en la época del famoso rey británico Ricardo «Corazón de León», que por aquel entonces andaba conquistando la bretaña francesa, recreaba la vida tal cual debía ser. Incluidos los maravillosos torneos y competiciones de tiro con arco.

Miembros del club entrenando en el campo de A Devesa. | Gustavo Santos

Casualmente, dos de las actividades que los pontevedreses y visitantes podrán disfrutar en esta nueva edición de la Feira Franca de Pontevedra. Solo que en el caso del tiro con arco, quienes lo deseen, no solo verán una recreación de cómo debía ser, sino que podrán ponerse por un momento en las botas de Robin, cuando participa disfrazado para evitar ser reconocido en un campeonato de tiro con arco. ¿Cómo? Pues de la mano del Club Boa Vila de Tiro con Arco. Uno de las más prestigiosas entidades deportivas dedicadas a cultivar esta disciplina y que durante el fin de semana ambientado en la Edad Media ofrecerá la oportunidad de experimentar la sensación de lanzar las flechas, como un hipotético Robin Hood local.

Uno de los arqueros calibra el arco y fija su diana. | Gustavo Santos

«El tiro con arco es un deporte en auge dentro de Galicia. Ya hay cerca de medio centenar de clubes y más de mil licencias», explica el presidente de Boa Vila, Silverio Bouzas. Tiene el orgullo de dirigir un club con 105 arqueros, lo que le posiciona como «el más grande de Galicia».

Junto a ellos, un año más participarán de la gran cita medieval de septiembre mostrando sus dotes deportivas ante el público presente. Lo harán, además, desarrollando una de las disciplinas que el club ofrece: el tiro con arco tradicional. Se caracteriza por volver al origen al utilizar solo y exclusivamente, «arcos y flechas de madera, que es lo que el Concello nos ha pedido para que se integre en el ambiente propio de la Edad Media», comenta Bouzas.

La fibra de carbono es el material moderno que compone los instrumentos de estos deportistas. Que, además de esta disciplina tradicional, entrenan tiro olímpico y profundizan en el manejo de arcos compuestos de poleas. «Es un deporte para el que no se necesita mucha fuerza, es cuestión de técnica. Y esa ya la enseñamos nosotros», afirma Bouzas animando a todo el que tenga curiosidad por aprender más acerca de este deporte, a que se acerquen al las instalaciones del club. Sobre el tiro con arco, destaca también que «como el golf, es un deporte donde, en el fondo, uno compite consigo mismo. Los japoneses dicen de él que es 90% cerebro y 10% entrenamiento. Y es excelente para las personas que necesitan aprender a concentrarse, algo que se consigue con el entrenamiento continuado».

Durante la fiesta será la avenida Montero Ríos el espacio elegido para la práctica y disfrute de esta disciplina. Durante el sábado 6 habrá dos oportunidades para saborear este deporte. La primera por la mañana, a partir de las 13.00 horas. Y la segunda por la tarde, desde las 18.30 horas.

Hay que ser «grande»

Aunque el tiro con arco se caracteriza por ser un deporte de dominio mental, a nivel físico es necesario poseer más que fuerza, tamaño, según indican desde el Club Boa Vila. «Se necesita cierta altura porque los arcos tienen unas medidas entre 1,20 y 1,30 metros. Por eso este año vamos a introducir una edad mínima para probar. Será a partir de los ocho años, que los niños ya son capaces de sujetar el arco por sí mismos. Se necesita esta competencia porque si no, ocurre como en años anteriores, cuando muchos padres, movidos por la curiosidad y la ilusión de los niños, los traen. Pero claro, ellos solos no pueden. Y en realidad no realizan el tiro, sino que se colocan al lado del arco para que con la ayuda de un monitor sea este quien efectúe el lanzamiento. Eso, al final, no es practicar la disciplina», señala Bouzas. Esta decisión permitirá a los niños probar al mismo tiempo que reducirá las míticas colas que se forman alrededor de los arqueros.

El club, que se prepara para el campeonato gallego, abrirá curso en abril para aprender al aire libre en el campo de tiro de A Devesa.